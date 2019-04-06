تعرف على المثل الأعلى لـ"سواريز"

يعتبر الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة ، أن النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، هو مثله الأعلى منذ الصغر.

وقال سواريز "32 عامًا" في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "باتيستوتا هو اللاعب الذي أعجبت به منذ الصغر، هناك نجوم آخرين في منتخب بلادي أعجبت بهم أيضًا".

وأوضح سواريز: "عندما انضممت لمنتخب أوروجواي كنت معجبًا بالثنائي سيباستيان أبريو، ودييجو فورلان، كانا مختلفين في أسلوب اللعب".

وأكمل: "لكن مثلي الأعلي ونجم طفولتي كان جابرييل باتيستوتا مهاجم الأرجنتين، لقد كان مثالًا جيدًا للاعب رقم 9".

ورغم ذلك لم يكن باتيستوتا الأرجنتيني الوحيد الذي نال إعجاب سواريز، حيث أبدى احترامه لدييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، قبل مواجهة برشلونة مساء اليوم.

وقال سواريز: "سيميوني مدرب رائع حقق نجاحًا كبيرًا مع أتلتيكو مدريد، يعتبر أحد أفضل المدربين في العالم، ويمتلك شخصية رائعة".