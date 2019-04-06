الهلال السعودي بطلا لدوري الطائرة

حقق الهلال لقب الدوري السعودي للطائرة، للمرة الرابعة على التوالي، والـ17 طوال مسيرته، بعد فوزه اليوم على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتمكن الاتحاد من كسب الشوط الأول، بنتيجة 25-22 ولكن الهلال تمكن من تحقيق 3 أشواط متتالية، قادته إلى لقب الدوري، تفاصيلها: 25-20، 25-19، 25-16.

وشهدت المباراة، حضورا جماهيريا غفيرا.