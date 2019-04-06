خريبين يعود لقيادة بيراميدز أمام الإسماعيلي

عاد المهاجم السوري عمر خريبين، لقيادة فريقه بيراميدز أمام الإسماعيلي، بعد أن غاب عن لقاء بتروجيت بالدوري المصري بسبب الإصابة.

وأعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الإسماعيلي، اليوم السبت، في إطار الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.

وضمت تشكيلة بيراميدز، الحارس أحمد الشناوي، أمامه الرباعي أحمد أيمن منصور وعمرو ميداني ورجب بكار وعمر جابر للدفاع، ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري للوسط، وكريستيان بينافينتي وماركوس كينو وعمر خريبين للهجوم.

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ويجلس على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان حارس المرمى، ومهند لاشين ومحمد فاروق ومحمد فتحي وناصر منسي وعلي جبر وجون سيفونتي، وخرج من القائمة محمد رزق وحسام غانم وعبد الله بكري.

وأعلن البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني للإسماعيلي، تشكيلة فريقه، وتضم الحارس محمد فوزي، أمامه محمد مجدي وباهر المحمدي وأحمد أيمن وطارق طه للدفاع، ومحمود متولي ومحمد صادق ومحمود عبد العاطي دونجا للوسط، وعبد الرحمن مجدي وكريم بامبو وبينسون شيلونجو للهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس محمود رضا والغاني ريتشارد بافور ومحمد الامي ووجيه عبد الحكيم ومحمد هاشم ومحمد الضرف والنيجيري أوداه مارشال.