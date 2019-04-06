ضربة قوية ليوفنتوس أمام ميلان

تلقى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، ضربة قوية خلال مباراة فريقه، المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من عمر الدوري الإيطالي

وتعرض إيمري كان لاعب وسط البيانكونيري، للإصابة في الدقائق الأولى من المباراة، بعد تدخل مع لاعب ميلان، تلقى على إثره العلاج وعاد مجددًا.



وفي الدقيقة 24، سقط إيمري كان مجددًا، ليطلب التبديل، بعدما فشل في استكمال اللقاء، ليحل مواطنه سامي خضيرة، بدلًا منه، والذي عاد بعد فترة طويلة من الغياب منذ شهر فبراير/شباط الماضي.