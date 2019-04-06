شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تنظم جلسة حوارية في مجال الاستثمار الرياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) جلسة الاستثمار الرياضي على هامش ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة، الذي يقام في مركز الظهران الدولي للمعارض ويختتم اليوم (السبت).

وشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق نزيه النصر، والمدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح، وعضو مجلس إدارة نادي الفتح حسن الجبر، وأدار الجلسة الإعلامي تركي الشديد.

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وأثنى خلال الجلسة خالد الدبل على جهود «منشآت» وتنظيمها لملتقى بيبان الشرقية داعياً شباب وشابات المنطقة للحضور والمشاركة في فعاليات الملتقى.

وتحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر عن تجارب اتحاد القدم الاستثمارية ومنها عقد رعاية لشركة سيارات بقيمة وصلت إلى 200 مليون ريال سنوياً ووصلت لاحقاً إلى أكثر من 300 مليون ريال بخلاف عقد الرعاية التلفزيوني الذي يصل تقريباً إلى نفس القيمة في العام الواحد، ويعتبر النقل التلفزيوني هو أقوى دخل في الاستثمار الرياضي، عكس ما كان سابقاً، إذ لم يكن يتجاوز 25 ألف ريال في كل مباراة وذلك قبل أكثر من 20 عاماً، حيث إن المتابعة والشغف لرياضة كرة القدم تدفع كبرى الشركات للاستثمار في الرياضة.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح أن العمل في المجال الرياضي إذا تم استغلاله بشكل احترافي وخصوصاً من قِبل مختصين، سيبرز كل نادي بشكل جيد ومميز ويستقطب كبرى الشركات بالإعلان بحكم أن الشركات ترغب في الربح للمتابعة الجماهيرية والشغف الكبير بمنافسات كرة القدم، ولابد من إبراز التسويق الإيجابي لكي تأتي العوائد المالية ولكن لابد هناك من تعامل جيد مع هذه الشركات بشكل احترافي.

في حين قال عضو مجلس إدارة نادي الفتح والمشرف على ملف الاستثمار حسن الجبر إن النقطة الأهم في الرياضة تكمن في استثمار الفرد السعودي، وسبق لنا أن استثمرنا في التدريب بأحد اللاعبين الأطفال في النادي، إذ كان يتدرب مع أشبال كرة القدم ولم يعجب به المدرب وقرر الاستغناء عنه، ولاحظ مدرب فريق الدراجات إمكان الاستفادة منه في فريق الدراجات وتم ذلك بالفعل ونجح اللاعب ليكون أحد أبطال المملكة في الدراجات وحقق أيضاً إنجازات خليجية وعربية.