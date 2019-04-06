الأهلى يسجل أكبر هزيمة فى تاريخ الأندية المصرية إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى نتييجة ثقيلة امام مضيفه صن داونز الجنوب افريقي بخمسة أهداف مقابل لا شئ. Advertisements و بهذه النتيجة يسجل الاهلي رقم سلبي حيث تعد أكبر هذيمة في تاريخ الاهلي بالبطولات الافريقية، و أكبر هزيمة للأندية المصريه بالمحافل الافريقية. و أصبح الاهلي بحاجة إلى شبه معجزه من أجل الصعود للدور القادم بالبطولة، حيث عليه التغلب على صن داونز بستة أهداف نظيفه من أجل التأهل.

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