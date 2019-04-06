شكرا لقرائتكم تصرف غريب من أسامة نبيه بعد خماسية صن داونز فى مرمى الأهلى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أسامة تبيه نجم الزمالك السابق صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مشيرا فيها بأصابعه الخمسة فى وجه عشاقه ومتابعيه. يأتى ذلك بالتزامن مع الخماسية القاسية التى تلقاها النادى الأهلى من نظيره صن داونز فى المبارة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. وبات المارد الأحمر مهددا بنسبة كبيرة فى الخروج من منافسات ربع النهائى خاصة أنه مطالبا بإحراز 6 أهداف فى لقاء العودة المقرر له 14 أبريل الجاري أو تسجيل خمسة أهداف على الأقل للجوء لركلات الترجيح.

اسامة نبيه

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