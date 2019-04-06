شكرا لقرائتكم صن داونز: نحتاج هدفا واحدا أمام الأهلى فى العودة لتنتهى الأمور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي هزيمة تاريخية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شئ ضمن مباراة الذهاب من دور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا. Advertisements وقال المتحدث الرسمي لفريق صن داونز: "نلعب كل مباريتنا للفوز فقط، وسنذهب للقاهرة للفوز أيضاً لأن البطل لا يرى غير المكسب فقط". وأضاف: "حققنا نتيجة كبيرة لن نتوقعها وقدمنا مباراة ممتازة، ونحتاج لهدف واحد فقط فى مباراة العودة لننهى الأمور تماماً، والأهلي لن يستطيع إحراز فى شباكنا خمسة أهداف من الأساس".

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