شكرا لقرائتكم "0/0" يحسم التعادل الخامس فى تاريخ مواجهات دجلة والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتضى فريقا وادى دجلة والمقاولون العرب، بالتعادل السلبى نتيجة للقاء الذى جمعهما مساء اليوم، السبت، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

ويعد هذا التعادل هو الخامس تاريخيًا فى مواجهات الفريقين ببطولة الدورى، وهو السابع هذا الموسم لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 31 فى المركز الحادى عشر، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.