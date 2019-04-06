شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة الإسماعيلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهازان الفنيان للإسماعيلى وبيراميدز تشكيل فريقيهما فى لقاء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى الممتاز. جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى :- حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف. Advertisements وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو - عمر خربين. أما البدلاء :- المهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فاروق - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيفونتيس.

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