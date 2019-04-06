شكرا لقرائتكم وائل جمعة للاعبى الأهلى بعد الهزيمة التاريخية: عار عليكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم وائل جمعة لاعب الأهلى السابق اللاعبين ولاسارتى عقب خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.

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و قال جمعة: " من العار على لاعبي الاهلي الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة، أين شخصية اللاعبين؟ فهناك لاعبين لا تستحق ارتداء تيشرت الاهلي"

وأضاف: "لاسارتي أيضاً يتحمل نتيجة المباراة، فمنذ البداية وطريقة الإعداد الخاصة باللقاء خاطئة، فعندما كان جوزيه يلعب في الخارج كان يرتكب مشكلة من أجل إدخال اللاعبين في حالة المباراة".