شكرا لقرائتكم عادته ولا هيشتريها.. 5 وخميسة للاسارتى مرة برشلونة ومرة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى هزيمة ثقيلة أمام صن داونز الجنوب إفريقى ضمن مباراة الذهاب من دورى أبطال إفريقيا بدور الثمانية. Advertisements وباتت نتيجة اليوم أكبر هزيمة فى تاريخ الأهلي إفريقياً، والخسارة الثانية للاسارتي بخمسة أهداف مع الفرق الذى قام بتدريبها. المباراة الأولى كانت أمام برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2010/2011 عندما كان المدير الفني لريال سوسيداد، و اللقاء الثاني اليوم مع الأهلي بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام صن داونز بدوري أبطال افريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادته ولا هيشتريها.. 5 وخميسة للاسارتى مرة برشلونة ومرة صن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.