شكرا لقرائتكم مدرب صن داونز عن الفوز التاريخى: لا يحدث إلا مرة واحدة بالعمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0 ضمن مباراة الذهاب من دور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا.
وقال بيتسو موسماني المدير الفني لصن داونز: "هذه النتيجة لن تحدث في العمر غير مرة واحدة، و قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير كان في غير يومه".
وأضاف: " كنا نقابل الأهلي نادي القرن، وأشكر لاعبي فريقي على المباراة الكبيرة الذي قدموها، و هذه النتيجة لا تعني تأهلنا امامنا مباراة أخرى في القاهرة نتمني الفوز بها أيضاُ و التأهل للدور القادم من البطولة".
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