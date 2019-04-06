شكرا لقرائتكم احكم بنفسك.. هل سخر رضا عبد العال من الخطيب بعد هزيمة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر النادى الأهلى أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقى بنتيجة 5/0، ضمن مباراة الذهاب من دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا. وعلق رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق على نتيجة المباراة وكتب على صفحته الشخصية بعد المباراة وقال: "بيبو بيبو الله الخطيب وشك حلو يا خطيب". Advertisements وسيلعب الأهلى أمام المقاصة في المباراة القادمة بالدوري العام ثم أمام صن داونز في لقاء الإياب بينهم يوم 14 من هذا الشهر.



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