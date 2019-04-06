شكرا لقرائتكم لاسارتى يعتذر لجمهور الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، إن نتيجة مباراة الفريق اليوم أمام صن داونز في ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال من الصعب التعليق عليها.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور».



وأوضح: «شاهدنا العديد من المباريات للمنافس، ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم».

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وأشار إلى أنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن، وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم.

وأضاف أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع أثر على الفريق، خاصة أنه ويمتلك خبرات كبيرة.

وتقدم لاسارتى باعتذاره لجماهير الأهلى؛ سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت أحداثها عبر شاشات التليفزيون، مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة أن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم بالعمل كثيرا جدا.