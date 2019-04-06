شكرا لقرائتكم ليستر يسجل رباعية في مرمى هدرسفيلد "الهابط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على مضيفه هدرسفيلد تاون 4 - 1 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بيرنلي على مضيفه بورنموث 3 - 1 وكريستال بالاس على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1 - صفر.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، بعد أن تأكد هبوط الفريق للدرجة الأولى قبل أكثر من جولة.

وتقدم يوري تيليمانس بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 24 وأحرز جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 48. وتكفل جيمس ماديسون بالهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 79 ثم أحرز فاردي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84 من ضربة جزاء. وسجل آرون موي هدف حفظ ماء الوجه لهيديرسفيلد من ضربة جزاء في الدقيقة 52.