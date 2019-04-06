22 لاعبا فى قائمة بتروجت استعدادا للاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بتروجت معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى غدا باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى . وقد استعان محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى بـ22 لاعبا للإنتظام فى المعسكر وهم " محمد أبو النجا " بونجا " – أحمد تمساح – حسام حسن – زولا – مؤمن إبراهيم – أحمد لالا – عبد الرحمن السويسى – محمود صلاح – احمد عفيفى – أحمد عبد الرسول – محمد فييرا – على عيد – أحمد العجوز – حميد ماو – كريس جادى – حماده طلبه – مروان النجار – إسلام صيام – محمد اسامة – شكرى نجيب – محمود عماد – محمد صبحى . ويحتل بتروجت المركز قبل الأخير بجدول الدورى برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن سموحة صاحب المركز الأخير ويعول محمد عودة كثيرا على لقاء الإتحاد لخطف نقاط المباراة والتقدم خطوة فى جدول الترتيب .

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