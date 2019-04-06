شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأزرق وحسنية أغادير بالأبيض فى موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى، الذى انتهى منذ قليل، عن ارتداء الفارس الأبيض الزى البديل "الأزرق"، على أن يرتدى الفريق المغربى الطاقم الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير غدا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى على ارتداء حارس مرمى الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدى حارس مرمى حسنية أغادير الطاقم الأسود.

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وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم.



