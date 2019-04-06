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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيه جاى تعتذر .. لاسارتي : آسف لجماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
تقدم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بالاعتذار عن الخسارة المدوية التى سقط فيها أمام صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال مشددا على أنه من الصعب التعليق عليها، مضيفاً :"قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور"
وأوضح لاسارتي :"شاهدنا العديد من المباريات للمنافس ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم"، مشيراً الي إنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم.
وأضاف أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع اثر علي الفريق خاصة وأنه ويمتلك خبرات كبيرة، موضحاً أنه يتقدم باعتذاره لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون، مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم بالعمل كثيرا جدا.
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