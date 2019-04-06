شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: النجوم يسير فى الطريق الصحيح وينقصنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، عن رضاه بالتعادل بهدف لمثله أمام الجونة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

تقدم صلاح أمين للنجوم فى الدقيقة 31 بعد استغلال هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود عبد الحليم استقبلها أمين برأسية قوية داخل الشباك، وتعادل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة بهدف رائع فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق تسديدة قوية من محمد نادي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد عبد الفتاح بصعوبة شديدة لترتد الكرة من بين يديه وتجد متابعة من أحمد ياسر ريان بتسديدة مقصية رائعة لتسكن مرمى النجوم .

ووجه مؤمن سليمان خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" التحية للاعبى فريقه على الأداء والمستوى الذى قدم أمام الجونة، رغم التعادل، قائلاً: "فريقنا يسير فى الطريق الصحيح، إلا إننا نحتاج لفوز واحد ينتشلنا من قاع الدورى، ويعيد الثقة للاعبين".

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وعن التعادل فى الأربع مباريات التى تولى فيها مؤمن سليمان قيادة النجوم، قال المدير الفنى: "دائمًا نلعب على الفوز، لكن لاعبينا غير مجهزين بالشكل المطلوب، ونحتاج لوقت، لكننا لم نفقد الأمل وسنقاتل حتى أخر مباراة للبقاء فى الدورى الممتاز.