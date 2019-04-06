شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..وزير الرياضة يحضر ختام كأس مصر للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور ختام كأس مصر للفروسية لقفز الموانع اليوم في حضور المهندس هشام حطب رئيس ‏اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء سامح عبد الشافي محمد مساعد ادارة المدرعات ،العميد محمد حمودة مدير النادي واشرف البجيرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والذى اقيم في نادي فروسية ‏القوات المسلحة بمدينة نصر فى الفترة من 4 الى 6 أبريل. ‏

قام وزير الشباب والرياضة بتسليم الجوائز للفرسان الفائزين فى البطولة وحرص على حضور مراسم الحفل كما تحدث ‏مع الفرسان وحثهم على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح وتحقيق البطولات . ‏

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وأبدى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال تواجده ‏إعجابه بما شاهده من تنظيم وإمكانيات في نادي فروسية القوات المسلحة ‏واشاد بحسن التنظيم من قبل اتحاد الفروسية وبالظهور المشرف لفرسان النادى.

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ومن جانبه أكد المهندس هشام حطب بأن تواجد وزير الشباب والرياضة في ‏ختام البطولة يمثل لفتة جيدة للغاية تزيد من حماس الفرسان في ظل إهتمام الدولة ‏بالرياضة والرياضيين مشيرا أن نادي القوات المسلحة للفروسية علامة رياضية ‏مهمة .