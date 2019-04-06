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إحصائية كارثية للأهلى فى 90 دقيقة أمام صن داونز بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرقام وإحصائيات سلبية كارثية حققها الأهلى خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

الأهلى خسر من صن داونز بنتيجة 5/0 وتعد هى الأثقل فى تاريخ هزائم القلعة الحمراء، ما تعد الأكبر أيضًا فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولات القارية، وكشفت الإحصائيات تراجع مستوى الأحمر من ناحية الاستحواز والتسديد على مرمى الخصم، وصناعة الأهداف والخالفات.

وجاءت إحصائيات مباراة الأهلى وصن داونز الكارثية وفقا لموقع الاتحاد الافريقى الرسمى كالتالى.. 
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