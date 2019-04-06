شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة والمقاولون يسجلان التعادل السابع لكل فريق فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل سلبيًا فريق وادى دجلة، مع نظيره المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الاستحواذ والسيطرة لفريق وادى دجلة خلال شوط المباراة الأول، إلا أن الخطورة كانت أكثر من جانب المقاولون، حيث شن أحمد على أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

فى الشوط الثانى، كثف المقاولون العرب محاولاته لهز شباك دجلة، وكان "أوسة" دائمًا بالمرصاد وتصدى لأكثر من هجمة، فى الوقت الذى استمر الفريق الدجلاوى فى بناء الهجمة من الخلف، وتنتهى أمام مرمى ذئاب الجبل دون خطورة تذكر، وتصدى محمد أبو السعود حارس المقاولون، لفرصة هدف محقق لدجلة كاد أن يسجله محمد هلال فى نهاية المباراة.

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يعد هذا التعادل هو الخامس تاريخيًا فى مواجهات الفريقين ببطولة الدورى، و السابع هذا الموسم لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 31 فى المركز الحادى عشر، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف، فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.