شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يقود شباب الزمالك للفوز على دجلة 3 / 0 ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك مواليد 97 علي وادى دجلة بنتيجة 3/0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين، من فعاليات بطولة الجمهورية للشباب.

أحرز اهداف الفريق الأبيض أحمد مدبولي هدفين، وأحمد عادل ميسي هدف، ويبعد أحمد مدبولى عن فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء فى الوقت الحالى وفقًا لرؤية الخواجة كريستيان جروس.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربى المقرر لها غدا الأحد، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية.