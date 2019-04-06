شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هدف فى أخر ربع ساعة ينقذ الجونة من الخسارة أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الجونة مع نجوم أف سى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

تقدم صلاح أمين للنجوم فى الدقيقة 31 بعد استغلال هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود عبد الحليم استقبلها أمين برأسية قوية داخل الشباك.

وتعادل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة بهدف رائع فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق تسديدة قوية من محمد نادي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد عبد الفتاح بصعوبة شديدة لترتد الكرة من بين يديه وتجد متابعة من أحمد ياسر ريان بتسديدة مقصية رائعة لتسكن مرمى النجوم .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 31 نقطة فى المركز الثانى عشر ، بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 25 نقطة فى المركز السادس عشر وبفارق الأهداف عن سموحه صاحب المركز الاخير .

جاء تشكيل الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى : محمود الغرباوي، محمد نادي، أحمد سعيد «أوكا»، محمود الجزار، خالد صبحي، جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد ناجي «جدو»، إسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل النجوم بقيادة مؤمن سليمان كالتالي: فى حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

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الدفاع :أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد.

الوسط: محمود حليمو ، عمرو السيسي ، ديديه كوريه ، إسلام الفار ، طوسين أومويلي.

الهجوم: صلاح أمين .