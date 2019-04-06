الارشيف / اخبار الرياضه

كيف ظهر الحكم السنغالى فى فوز الأهلى الخماسي على صن دوانز ؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهر الحكم السنغالى فى فوز الأهلى الخماسي على صن دوانز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – صن داونز X الأهلي  ذهاب الدور ربع نهائى لدورى أبطال أفريقيا 2019

الملعب – ملعب لوفتوس فيرسفيلد

النتيجة – فوز صن دوانز 5/ صفر

الحكم السنغالى- ماجيتي نداي - صاحب الـ33 عاما حاصل على الشارة الدولية  2011

المساعد الأول الكاميرونى-  الفيس جاى   

المساعد الثاني البوركينى- سيدا تياما  

الحكم الرابع  – الياس جبريل

 

الحكم  السنغالى  ماجيتي نداي لم يجد  صعوبة فى أدارة مواجهة صن داونز والأهلى التى اقيمت عصر اليوم السبت فى اياب الدور ربع نهائى دورى الابطال وانتهت بفوز الفريق المضيف بخماسية نظيفة ، سير اللقاء فنيا سهل كثيرا من مهمة طاقم التحكيم خلال فعاليات المباراة التى شهدت التزام وطاعة من لاعبى الفريقين .

a43d939e24.jpg

 

الهدوء وطاعة اللاعبين يمنح الحكم القناعة فى قراراته

ظهر الحكم السنغالى هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة وحاول التواجد بالمكان المناسب إلا انه ظل طوال اللقاء يتحرك بشكل طولى بين خطى الـ18 وادخر كثيرا من الجهد البدنى ساعده فى ذلك الرتم الفني للقاء والذى كان فى اغلب الفترات هجوم للفريق المضيف ودفاع من الاحمرونجح الحكم فى التعامل بهدوء مع اللاعبين ولم يسمح بالاعتراض وتأنى بشكل كبير فى اشهار البطاقات الصفراء واكتفى بالتحذيرات الشفوية ، كما احسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة .

 

fd28228493.jpg

  ركلة جزاء وهدف من لمسة يد وإنذار الأبرز باللقاء

 تدخل الدولى السنغالى بالصافرة واحتسب 32 مخالفة فنية على الفريقين فى تقدير فنى جيد ابرزها فى الدقيقة 47 عندما احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف لتهور حارس مرمى الاحمر محمد الشناوى احرز منها صن داونز هدفه الثالث إلا انه يؤخذ على الحكم انه سمح باستمرار اللعب فى لمسة يد لمهاجم الفريق المضيف وأحرز منها الهدف الرابع فى الدقيقة 62  كما سمح الحكم باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة اكثر من مرة بشكل جيد .

Advertisements

 

8af2af5df9.jpg

 

المساعدين

 تحرك الثنائى بشكل جيد وتميزا بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 5 حالات تسلل فى متابعة جيدة و سمحوا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

ادى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية نظرا لالتزام الاجهزة وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

 

إحصائيات المباراة :  32 خطأ -  8 ركلات ركنية –5  حالات تسلل  –  انذار- ركلة جزاء- 5 أهداف .

الدرجات : الحكم – 8.0.. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0- 

 

ركلة جزاء صن داونز 

 

 

 

03c15a9f46.jpg

 

اهداف المباراة 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف ظهر الحكم السنغالى فى فوز الأهلى الخماسي على صن دوانز ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا