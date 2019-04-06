كيف ظهر الحكم السنغالى فى فوز الأهلى الخماسي على صن دوانز ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – صن داونز X الأهلي ذهاب الدور ربع نهائى لدورى أبطال أفريقيا 2019 الملعب – ملعب لوفتوس فيرسفيلد النتيجة – فوز صن دوانز 5/ صفر الحكم السنغالى- ماجيتي نداي - صاحب الـ33 عاما حاصل على الشارة الدولية 2011 المساعد الأول الكاميرونى- الفيس جاى المساعد الثاني البوركينى- سيدا تياما الحكم الرابع – الياس جبريل الحكم السنغالى ماجيتي نداي لم يجد صعوبة فى أدارة مواجهة صن داونز والأهلى التى اقيمت عصر اليوم السبت فى اياب الدور ربع نهائى دورى الابطال وانتهت بفوز الفريق المضيف بخماسية نظيفة ، سير اللقاء فنيا سهل كثيرا من مهمة طاقم التحكيم خلال فعاليات المباراة التى شهدت التزام وطاعة من لاعبى الفريقين . الهدوء وطاعة اللاعبين يمنح الحكم القناعة فى قراراته الهدوء وطاعة اللاعبين يمنح الحكم القناعة فى قراراته ظهر الحكم السنغالى هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة وحاول التواجد بالمكان المناسب إلا انه ظل طوال اللقاء يتحرك بشكل طولى بين خطى الـ18 وادخر كثيرا من الجهد البدنى ساعده فى ذلك الرتم الفني للقاء والذى كان فى اغلب الفترات هجوم للفريق المضيف ودفاع من الاحمرونجح الحكم فى التعامل بهدوء مع اللاعبين ولم يسمح بالاعتراض وتأنى بشكل كبير فى اشهار البطاقات الصفراء واكتفى بالتحذيرات الشفوية ، كما احسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة . ركلة جزاء وهدف من لمسة يد وإنذار الأبرز باللقاء ركلة جزاء وهدف من لمسة يد وإنذار الأبرز باللقاء تدخل الدولى السنغالى بالصافرة واحتسب 32 مخالفة فنية على الفريقين فى تقدير فنى جيد ابرزها فى الدقيقة 47 عندما احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف لتهور حارس مرمى الاحمر محمد الشناوى احرز منها صن داونز هدفه الثالث إلا انه يؤخذ على الحكم انه سمح باستمرار اللعب فى لمسة يد لمهاجم الفريق المضيف وأحرز منها الهدف الرابع فى الدقيقة 62 كما سمح الحكم باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة اكثر من مرة بشكل جيد . Advertisements المساعدين المساعدين تحرك الثنائى بشكل جيد وتميزا بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 5 حالات تسلل فى متابعة جيدة و سمحوا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون. الحكم الرابع الحكم الرابع ادى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية نظرا لالتزام الاجهزة وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون. إحصائيات المباراة : 32 خطأ - 8 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – انذار- ركلة جزاء- 5 أهداف . إحصائيات المباراة : 32 خطأ - 8 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – انذار- ركلة جزاء- 5 أهداف . الدرجات : الحكم – 8.0.. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0- ركلة جزاء صن داونز ركلة جزاء صن داونز اهداف المباراة اهداف المباراة

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