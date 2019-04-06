شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين دجلة والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

جاء الاستحواذ والسيطرة لفريق وادى دجلة خلال شوط المباراة الأول، إلا أن الخطورة كانت أكثر من جانب المقاولون، حيث شن أحمد على أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.