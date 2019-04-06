شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم كينيا بهدف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب الشباب في تحقيق الفوز على كينيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بمركز تيوليب في برج العرب بالاسكندرية، ضمن الجولة الأولى لدورة شمال أفريقيا.

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سجل هدف الفوز محمود صابر ، ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع تنزانيا بعد غد في الثانية والربع عصراً بالجولة الثانية للدورة.

ويشارك في البطولة منتخبات مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتنزانيا وكينيا وتقام بنظام دوري من دور واحد.