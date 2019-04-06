"معاك يا اهلى".. جمهور الأحمر يدعم الفريق بعد خماسية صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخسارة القاسية للنادى الأهلى المصرى أمام صن دوانز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بخماسية نظيفة، حرص جمهور النادى على دعم الفريق من خلال هاشتاج "معاك يا اهلى"، والذى جاء ضمن قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية. وحرص المشاركون فى الهاشتاج على توجيه رسالة دعم للفريق والتأكيد على أنهم يشجعون الفريق فى حالة الفوز والخسارة، وأن شعار "على الحلوة والمرة معاه"، ليس مجرد كلام فقط، مؤكدين أن الفريق قادر على تخطى هذه الخسارة الكبيرة.

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وتلقى النادى الأهلى هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل الحالى، فيما وحافظ صن داونز على سجله الخالى من أى هزائم على ملعبه منذ 22 شهرا، بعد فوزه الكبير على المارد الأحمر بخماسية نظيفة وهى الهزيمة الأكبر للأحمر فى تاريخه الأفريقى.

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