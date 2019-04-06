شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : الخسارة أمام صن دوانز "عار "على لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وائل جمعة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق هزيمة الأحمر اليوم امام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية بـ"العار " على لاعبى وتاريخ النادى وهذا الأمر ظهر على الجميع خلال أحداث اللقاء مؤكدا أن مباراة اليوم تعد واحدة من أسوأ مباريات الأهلى على مدار تاريخه .

وخسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

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وأوضح وائل جمعة خلال حديثة أن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الاهلى يتحمل المسئولية كاملة بعد الإدارة السيئة وغياب الروح عن اللاعبين والخطة الواضحة التى واجه بها منافسه .

وأشار جمعة أن جميع اللاعبين خارج الخدمة ما عدا التونسى على معلول جناح أيسر الفريق الاحمر بسبب ضغط المباريات التى شارك بها ولكن الباقى أخذ الراحة الكاملة استعدادا للمباراة .