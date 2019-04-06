يلا شوت Bein مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر الاسطورة yalla shoot بدون تقطيع| كورة...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف yalla shoot اونلاين يوتيوب الاسطورة، يستقبل ملعب كامب نو اليوم قمة كروية كبيرة بين المتصدر والوصيف في المرحلة الحادية والثلاثون من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى البارسا بقيادة النجم ليونيل ميسي تحقيق الانتصار على ضيفه والاقتراب كثيراً من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، تابعونا وسنرصد لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشر بدون تقطيع كورة ستار تعليق عصام الشوالي.

برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، يتصدر النادي الكتالوني جدول ترتيب الليغا الأسبانية بعدما جمع 70 نقطة من الثلاثون مرحلة الماضية، فيما يحتل اتلتيكو المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق ثمان نقاط كاملة، حيث سيحاول الضيوف حصد الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على البلوجرانا، وننقل مشاهدة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشرة كورة لايف kora star.

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التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام اتلتيكو هي: حراسة المرمى: شتيغن، خط الدفاع: البا – لينغليت – بيكيه – روبرتو، خط الوسط: بوسكيتش – ارثر – راكيتيتش – كوتينيو، وفي الهجوم ميسي – لويس سواريز.