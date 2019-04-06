لايف hd7: مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت Plus كورة ستار بث مباشر برشلونة...

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تشكيل برشلونة الرسمي كما تم اعلانه: تير شتيجن في حراسة المرمى، سيرجو روبرتو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا، وفي خط الوسط يشارك الثلاثي بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر والهجوم من نصيب كوتينيو، سواريز، ميسي.