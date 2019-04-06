يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر Yalla shoot اونلاين| تابع لايف ماتش...

يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر Yalla shoot اونلاين، حيث يستضيف ملعب الشهيد حملاوي معقل النادي الرياضي القسنطيني اليوم حامل اللقب الترجي التونسي في مواجهة عربية خالصة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن خلال موقع “عرب فور نيوز” سنوفر لكم رابط يلا شوت مشاهدة الترجي والقسنطيني بث مباشر.

الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر يلا شوت، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي يديرها تحكيمياً الحكم الدولي الصمري جهاد جريشة، وستكون المباراة متاحة على Bein sport hd1 بتعليق حفيظ دراجي على القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.

الترجي وشباب قسنطينة، يحاول الفريق الجزائري استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب حامل اللقب نادي الترجي، قبل موقعة العودة في رادس، وقدم الفريق الجزائري مستويات كبيرة في النسخة الحالية من البطولة، ولفت الأنظار إليه بشدة، بعد أن نجح في الصعود على حساب الأسماعيلي والأفريقي من مرحلة المجموعات بجانب مازيمبي المتصدر، وسنوفر لكم رابط بث مباشر الترجي وقسنطينة اونلاين.

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بث مباشر الترجي وشباب قسنطينة يلا شوت

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