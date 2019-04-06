يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم الدورى الالمانى بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بدون...

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بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموندر اول لقاء الماكينات الألمانية

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مباشر بداية الشوط الأول

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رابط مباشر بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الدقيقه 10 ماتس هوميلس يسجل هدف بايرن ميونيخ الاول

البايرن ضد دورتموند يلا شوت بث مباشر الدقيقه ’17 روبرت ليفاندوفسكي يسجل هدف البايرن الثاني

الدقيقة 41 خافيير مارتينيز الثالث لفريق بايرن ميونيخ

الدقيقه ’43 سيرج جنابري الهدف الرابع لبايرن ميونيخ

نهاية الشوط الأول باربعة اهداف لفريق بايرن ميونيخ

بداية الشوط الثاني