الأهلي يسقط بخماسية مُهينة أمام صن داونز فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

خسر النادي الأهلي بخماسية نظيفة أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى أكبر خسارة يتلقاها الأهلي خلال تاريخه فى بطولات أفريقيا.

قدم الأهلي مباراة كارثية للنسيان لا تليق بصاحب الأرقام القياسية على مستوي القارة بل وعلى مستوي العالم حيث توج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات وهو صاحب المقام الرفيع فى هذه البطولة بالإضافة لكونه وصيف النسختين الأخيرتين حيث خسر فى 2018 أمام الترجي التونسي، وخسر فى نهائى 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ظهر لاعبو الأهلي تائهين فى ملعب المباراة أمام فريق ماميلودي صن داونز الفائز بالبطولة عام 2016 بالفوز على الزمالك المصري فى بريتوريا 3-صفر والهزيمة فى برج العرب 1-صفر والفوز باللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

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سجل صن داونز الجنوب أفريقي هدفين فى الشوط الأول من المباراة في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه ثيمبا زواني، وعزز الهدف فى الدقيقة 23 من المباراة عن طريق اللاعب واين أريندسي، وكاد فريق صن داونز أن يسجل أكثر من 4 أهداف فى الشوط الأول لولا تألق العارضة ومحمد الشناوي فى الزود عن مرمي الأهلي.

وفى الشوط الثاني استطاع فريق صن داونز الجنوب أفريقي أن يحرز 3 أهداف بدأت فى الدقيقة 47 من خلال ضربة جزاء احرزها ريكاردو ناسيمينتو، وأضاف الأورجواني لياندرو سيرينو الهدف الرابع فى الدقيقة 62 من تسديده قوية، واختتم باكامني مهلامبي مهرجان الأهداف فى الدقيقة 82 من المباراة لتنتهى المباراة بهزيمة ثقيلة للأهلي بخماسية نظيفة.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السب 13 أبريل فى مصر ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن بعد اعتراض الاتحاد الأفريقي على إقامة مباريات الأهلي والزمالك فى البطولات الأفريقية على استاد برج العرب لسوء حالته، ويحتاج الأهلى لمعجزة للصعود للدور نصف النهائي حيث يجب عليه الفوز بنتيجة 6-صفر أو الفوز 5-صفر والفوز بضربات الترجيح.