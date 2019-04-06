اليوم الجديد
سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ خسارة تاريخية ومذلة، أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع الفريقان في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا
نتيجة مذلة للكرة المصرية عبر تاريخها، والتي لم يسقط أي فريق مصري في فخ الخسارة أمام أي فريق بمثل هذه النتيجة، فخطف الأهلي لقب الأسوأ عبر التاريخ.
الأندية المصرية عبر مشاركاتها المختلفة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لم تخسر بفارق الخمس أهداف، قبل أن يسقط الأهلي بهذه النتيجة، فكان أقصى فارق أهداف هو 4 أهداف في المباراة.
الزمالك كان...
كانت هذه تفاصيل خبر بالخماسية.. الأهلي يتخطى الزمالك والإسماعيلي ويصبح أسوأ ممثل لمصر بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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