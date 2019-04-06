لاسارتي يعتذر لجمهور الأهلي بعد خماسية صن داونز

اليوم الجديد

تحدث مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن هزيمة فريقه الثقيلة بخماسية نظيفة، أمام صن داونز الجنوب أفريقيا، بربع النهائي لدوري.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي: «لا تعليق على النتيجة، قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرًا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور».

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وأضاف : «شاهدنا العديد من المباريات للمنافس، ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم».

وأكمل: «لا وقت للحديث عن أي شيء الآن، وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم».

وتابع:...