مصراوي - كتب- ضياء مصطفى:
تفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مع الهزيمة الكبيرة، التي تعرض لها الأهلي في مباراته أمام صن داونز، في جنوب إفريقيا، في إطار دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
وتعرض الأهلي للهزيمة بخماسية نظيفة، في المباراة، التي انتهت منذ قليل، ما يجعله قريبا من توديع البطولة، إذ تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في مصر.
ونرصد لكم أبرز تعليقات الفنانين والإعلاميين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
نبيل الحلفاوي
كتب عبر حسابه على تويتر: "الهزيمة مسئولية الدفاع...
كانت هذه تفاصيل خبر "باي باي إفريقيا وإقالة لاسارتي ومفيش كورة خلاص".. تعليقات الفنانين بعد هزيمة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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