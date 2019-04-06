اليوم الجديد
انتقد نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جماهير نادي الزمالك بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، متسائلًا عن سبب فرحتهم في نادٍ مثل الأهلي؟
وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": «مش فاهم الزمالكاوية دول اللي فرحانيين فى هزيمة الأهلي؟ المفروض أنا وابن عمي على الغريب؟ أنا دايما بشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبي ... عيب».
وتلقى الأهلي هزيمة ثقيلة أمام صن داونز بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساويرس» ينتقد جماهير الزمالك بعد خماسية الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.