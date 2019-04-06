«ساويرس» ينتقد جماهير الزمالك بعد خماسية الأهلي

اليوم الجديد

انتقد نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جماهير نادي الزمالك بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، متسائلًا عن سبب فرحتهم في نادٍ مثل الأهلي؟

وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": «مش فاهم الزمالكاوية دول اللي فرحانيين فى هزيمة الأهلي؟ المفروض أنا وابن عمي على الغريب؟ أنا دايما بشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبي ... عيب».

وتلقى الأهلي هزيمة ثقيلة أمام صن داونز بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.