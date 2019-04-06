الدوري المصري.. بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي، والتي ستقام على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة 28 مسابقة الدوري. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة. تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - عمرو الميداني - عمر جابر - رجب بكار - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - كينو - بينافنتي - عمر خريبين. تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي - طارق طه - محمد مجدي - باهر المحمدي - أحمد أيمن - محمود دونجا - محمود متولي - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - كريم بامبو - شيلونجو.

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