المقاولون يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فرض وادي دجلة التعادل السلبي على مواجهته أمام المقاولون العرب، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت، بالجولة الـ 28 بالدوري الممتاز.
وخلال شوطي المباراة لم يتمكن أي فريق من هز الشباك رغم المحاولات على المرمين.
وواصل المقاولون العرب نتائجه السلبية خلال أخر 5 مباريات بالدوري، وعدم قدرته في تحقيق الفوز أمام كل من الإسماعيلي والمصري والزمالك وبيراميدز.
وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 37 بالمركز السادس، بينما وصل وادي دجلة إلى النقطة 31 بالتساوي مع طلائع الجيش.
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