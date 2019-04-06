مدرب صنداونز: هزيمة الأهلي بخماسية لن تتكرر.. وتذكرت سيناريو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي، المبالغة في الاحتفال بالفوز العريض الذي حققه فريقه بخماسية نظيفة على ضيفه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت.

وخسر الأهلي بنتيجة (5-0) أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء العودة الأسبوع المقبل، الذي سيحتاج خلاله الأحمر للفوز (6-0) لبلوغ المربع الذهبي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نسمح بقليل من الفرحة، نحن كالأولاد الصغار أمام الأهلي، والنتيجة التي تحققت في مباراة اليوم لن تتكرر مجددًا".

وأضاف: "تذكرت المباراة النهائية لدوري الأبطال عندما هزمنا الزمالك (3-0)، تكرر نفس السيناريو رغم إهدار عدة فرص وقتها على نفس هذا الملعب (لوفتوس فيرسفيلد)".

صنداونز تُوج وقتها بلقبه الوحيد في المسابقة الأغلى بالقارة السمراء بعد خسارته إيابا بنتيجة (1-0) في مصر.

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وأوضح موسيماني: "قبل انطلاق دور المجموعات سجلنا أربعة أهداف أمام أهلي بني غازي وخمسة أهداف أمام فريق آخر لم أتذكر اسمه حاليًا، لكننا لم نحتفل وقتها بتلك الطريقة".

وأكمل: "لقد شاهدنا 8 مباريات للأهلي منها مواجهتيه أمام بيراميدز والزمالك، عرفنا جيدا نمط وأسلوب لعب الأهلي، لقد قمنا بواجبنا في أرضنا، والفوز اليوم لم يكن حظًا أو بالمصادفة لقد عملنا على تحقيق ذلك، نحن علمنا كل جوانبهم الخطيرة، وكذلك كل لاعبيهم الخطيرين".

وتابع: "لن نتحدث كثيرًا عن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إنه مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية كبيرة ويجب أن نظهر له كل الاحترام".

وأردف: "إذا وضع لاسارتي سيرته الذاتية على طاولة عليها سيرتي الذاتية أيضا فينبغي علي أن أخفي سيرتي تحت هذه الطاولة".

وأتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته قائلا:"أعلم أن الخسارة بخماسية صعبة، لكن يجب أن نظهر أمامه التواضع والاحترام".