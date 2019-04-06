لاسارتي: نعتذر للجماهير عما حدث.. وسيكون العمل أكثر من الكلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، اعتذارا لجماهير الأهلي على ما حدث خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام صنداونز والتي انتهت بخسارة الفريق بخماسية.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام نظيره صنداونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أن الأهلي قدم مباراة سيئة أمام صنداونز، لكن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من العمل أكثر من الكلام.

Advertisements

وأوضح، أنه شاهد العديد من المباريات لفريق صنداونز، ولم يكن التوفيق حليفه خلال المواجهة التي انتهت بخسارة الأهلي.

وانتقل للحديث عن خروج سعد سمير للإصابة، لافت ان استبداله بالطبع اثر علي الفريق خاصة وأنه ويمتلك خبرات كبيرة.

واختتم تصريحاته:" اتقدم بالاعتذار لجماهير النادي الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون".