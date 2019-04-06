ميلان ينهي الشوط الأول متقدمًا على يوفنتوس

تقدم ميلان على يوفنتوس بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافساتالأسبوع الـ31من الدوري الايطالي. سجل شيشتوف بيونتك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 39، بعد انفراده بالمرمى.

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