شاهد..مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في التاسعة إلا الربع مساءً في الجولة الحادية والثلاثين من الدوريالإسباني.
ويسعى برشلونة للفوز من أجل تعزيز صدارته، خاصة بعد تعثره في الجولة الماضية
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