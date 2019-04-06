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شاهد..مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

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تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة مع أتلتيكو مدريد في التاسعة إلا الربع مساءً في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري

الإسباني.

ويسعى برشلونة للفوز من أجل تعزيز صدارته، خاصة بعد تعثره في الجولة الماضية

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أمام فياريال بعد التعادل بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة، في حين يسعى أتلتيكو مدريد الوصيف لحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق عن صاحب المركز الثالث.

 

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