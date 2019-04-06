شاهد..ميلان يسجل الهدف الأول في شباك يوفنتوس

نجح ميلان في تسجيل الهدف الأول أمام يوفينتوس في اللقاء الذي يقام علي ملعب "اليانز ارينا" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين

سجل الهدف اللاعب شيشتوف بيونتك في الدقيقة 39 من انفراد بمرمى، ليسجل الهدف الأول للروسونيري. ملعب "اليانز ارينا" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثينمن الدوري الإيطالي سجل الهدف اللاعب شيشتوف بيونتك في الدقيقة 39 من انفراد بمرمى، ليسجل الهدف الأول للروسونيري. شاهد الهدف..



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