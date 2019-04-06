بعد فوز اليوم على إيبار..ريال مدريد يحقق أرقامًا قياسية في الدوري الإسباني

نجح ريال مدريد الاسباني في الفوز علي ايبار بهدفين دون رد ضمن منافسات الاسبوع الـ31 من الدوري الاسباني ليحقق العديد من الارقام القياسية خلال الموسم الحالي.

الأول كان وصول ريال مدريد الي 400هدف تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في 153مبارة، بهدف التعادل الذي سجله كريم بنزيمة خلال المباراة أمام إيبار.

كما وصل كريم بنزيمة الي الهدف رقم 26 له هذا الموسم مع الريال ليقترب من رقمه المميز عندما سجل 28هدف في موسم 2016.

وكان أفضل مواسم كريم بنزيمة مع ريال مدريد :

- 32 هدف موسم 11-2012

- 28 هدف موسم 15-2016

- 26 هدف موسم 10-2011

- 25 هدف موسم 18-2019

Advertisements

الثاني، نجح الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الوصل الي 100مبارة مع ريال مدريد منذ انضمام في الليجا.

الثالث: وصول مدرب الملكي زيدان الي المبارة رقم 100 ليكون سابع مدرب يصل مع ريال مدريد 100 للمباراة رقم في الليجا ليكون خلف كل من .

- ميجيل مونوث 424 مباراة

- ديل بوسكي 153 مباراة

- ليو بينهاكر 139 مباراة

- مولوني 122 مباراة

- مورينهو 114 مباراة

- ميلجانيتش 103 مباراة

- زيدان 100 مباراة