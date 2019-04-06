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هل يكرر الأهلي ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

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تلقي الأهلي هزيمة مدوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

بهذه النتيجة أصبح تأهل الأهلي صعبًا إذ يحتاج تسجيل ست أهداف أمام صن دوانز في مباراة الإياب بين الفريقين في مباراة الإياب يوم السبت المقبل لإدراك نصف نهائي

البطولة.

 

لكن هزيمة الأهلي اليوم تعيد للأذهان الهزيمة الثقيلة التي تلقاه فريق الإسباني برباعية نظيفة أمام مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي أبطال أوروبا.

 

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أعتقد الكثير أن باريس سان جيرمان تأهل إلى دور ربع

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نهائي أوروبا بعد رباعيته أمام برشلونة، لكن الفريق الإسباني كان له رأي آخر وقلب الطاولة بريمونتادا تاريخية أمام نظيره الفرنسي بمباراة الإياب بستة أهداف مقابل هدف.

 

المباراة كانت حتى الدقيقة 87 تنذر بتأهل باريس سان جيرمان إلى الدور المقبل، لكن برشلونة في سبع دقائق استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف في الدقائق 88، 91، 95.

 

سداسية برشلونة أقصت باريس سان جيرمان من .

 

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