شاهد..كريستال بالاس يحقق فوزا صعبا علي نيوكاسل

نجح فريق كريستال بالاس في الفوز بهدف دون رد علي حساب نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الـ33من الدوري الانجليزي في اللقاء الذي أقيم علي ملعب سان جايمس بارك.

سجل هدف اللقاء لوكا ميليفوجيفيتش في

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كريستال بالاس إلي النقطة 39 يحتل بيها المركز الـ12 بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 35 يحتل بيها المركز الـ15.

شاهد الهدف.. اللقاء الذي أقيم علي ملعب سان جايمس بارك.سجل هدف اللقاء لوكا ميليفوجيفيتش فيالدقيقة 80.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كريستال بالاس إلي النقطة 39 يحتل بيها المركز الـ12 بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 35 يحتل بيها المركز الـ15.

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