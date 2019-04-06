رقم مميز لزيدان مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

نجح ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي في الفوز علي إيبار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني.
واصل المدرب الفرنسي زيدان التالق مع الملكي فبعد مباراة اليوم وصل زيدان 100 مباراة مع الفريق، فمنذ تعيينه مدربا للفريق في 2016 حيث حقق الانتصار
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