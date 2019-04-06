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رقم مميز لزيدان مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

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نجح تحت قيادة المدرب الفرنسي في الفوز علي إيبار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من .

واصل المدرب الفرنسي زيدان التالق مع الملكي فبعد مباراة اليوم وصل زيدان 100 مباراة مع الفريق، فمنذ تعيينه مدربا للفريق في 2016 حيث حقق الانتصار

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في 71 مبارة ، وتعادل في 18مبارة، وتلقي الخسارة في 11مباراة سجل 272 هدفا لريال مع زيدان في الدوري، واستقبل 106 هدف مع زيدان واستطاع الفريق تحقيق  لقب الدوري مرة واحدة في موسم 2017.
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